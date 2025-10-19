Трамп решил прекратить любые выплаты Колумбии

Американский президент Дональд Трамп принял решение прекратить любые выплаты и субсидии Колумбии.

Как написал Трамп в воскресенье в соцсети Truth Social, президент Колумбии Густаво Петро "является лидером незаконного оборота наркотиков" и "ничего не делает, чтобы остановить это, несмотря на крупномасштабные выплаты и субсидии со стороны США".

"С настоящего времени эти выплаты или любые иные формы платежей или субсидий больше не будут осуществляться", - приводит заявление президента США "Интерфакс".

Трамп также отметил, что наркотики стали "самым крупным бизнесом в Колумбии".

Напомним, что ранее президент Колумбии призывал НАТО прекратить агрессию.