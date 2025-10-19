"Зенит" разгромил "Сочи" и приблизился к лидерам РПЛ

Санкт-петербургский "Зенит" одержал разгромную победу над аутсайдером Российской Премьер-лиги – футбольным клубом "Сочи".

Встреча 12-го тура чемпионата страны прошла сегодня на стадионе "Фишт" и завершилась уверенной победой гостей. Счет был открыт на 12-й минуте – гол забил казахский защитник "Зенита" Нуралы Алип. На 54-й минуте бразилец Густаво Мантуан удвоил преимущество, реализовав пенальти. А на 86-й минуте еще один 11-метровый забил игрок петербуржцев Андрей Мостовой.

Благодаря этой победе "Зенит" набрал 23 очка и вплотную приблизился к тройке лидеров РПЛ – "Краснодару", "Локомотиву" (по 26 очков) и ЦСКА (24 очка). "Сочи" с 5 набранными баллами располагается на последнем месте в таблице.

В следующем туре команда Сергея Семака примет в Петербурге московское "Динамо".