Медведев посетил полигон Капустин Яр

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев побывал на полигоне Капустин Яр (Астраханская область). Коротким видео о поездке он поделился в мессенджере Max.

На полигоне прошли испытания перспективных образцов российских вооружений. По словам Медведева, представлены результаты исполнения проделанной работы.

"Мы продолжаем работу над повышением точности и дальности применения наших высокоточных средств поражения", - сообщил Медведев.

По его словам, российская оборонная промышленность продолжает работу над тем, чтобы обеспечить новые возможности для уничтожения объектов противника, включая объекты, которые находятся в глубине обороны.