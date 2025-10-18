Москвичка после разговора с мошенниками лишилась 2,8 миллиона

Москвичка поговорила с мошенниками. После этого она потеряла 2,8 млн руб.

Пострадавшей поступило сообщение якобы от председателя жилищного кооператива дома, в котором она живёт. Текст содержал просьбу переслать поступивший ей четырехзначный код, что женщина и сделала. В ответ она получила сообщение о том, что её квартира и деньги похищены. Напуганная 80-летняя москвичка поняла, что сообщила код от личного кабинета портала Госуслуг мошенникам.

На это и был расчёт аферистов, так началась преступная схема. Злоумышленники тут же перезвонили пенсионерке, представились силовиками, сообщили, что она отправила код преступникам и теперь нужно спасать сбережения. Дама рассказала аферистам, что хранит деньги дома в рублях и иностранной валюте, а также по их указанию сняла 1 млн руб. с банковских счетов. По указанию злоумышленников женщина передала 1,6 млн руб. и $10,3 тыс. криминальному курьеру, назвавшему кодовое слово. Потом она ещё дважды снимала деньги со счетов и передавала посыльному мошенников.

Но на этом схема не закончилась. Лжесиловик сообщил пенсионерке, что нужно поехать в другой город и дать свидетельские показания в суде. Собрав вещи, она стала ждать "очередных инструкций". В это время ей позвонила дочь, которая поняла, что пенсионерка стала жертвой обмана. Сумма ущерба составила 2,8 млн руб., сообщает прокуратура Москвы.