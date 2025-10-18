Скончался публицист Сергей Кара-Мурза

В возрасте 86 лет умер публицист Сергей Георгиевич Кара-Мурза. Комментируя это событие, философ Рустем Фахитов назвал почившего "одним из ведущих идеологов и публицистов левопатриотической оппозиции 1990-х – 2010-х".

По словам Фахитова, Кара-Мурза – человек, который показал значение духа русской крестьянской общины для советского общества, мудрый, чуткий, добрый человек, которого он имел счастье знать и считать своим Учителем.

"Это огромная потеря для нас. Имя Сергея Георгиевича останется в ряду выдающихся публицистов и идеологов России – величины Белинского или Устрялова", - написал Фахитов в своём telegram-канале.

Кара-Мурза родился в 23 января 1939 г. По образованию он был химиком, кандидат химических наук. Долго занимался наукой, преподавал. В 1956-61 гг. учился на химическом факультете МГУ. В 1966-68 и 1970-72 гг. был командирован для работы на Кубе. Известность в публицистике он получил благодаря публикациям в газетах "Правда", "Советская Россия" и "Завтра".