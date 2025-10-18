ВСУ атаковали подстанцию в Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских прокомментировал атаку украинских беспилотников на подстанцию в Вешкаймском районе.

"Благодаря слаженной работе средств ПВО и всех оперативных служб удалось избежать серьезных разрушений. Жертв нет, электроснабжение осуществляется в штатном режиме. В кратчайшие сроки удалось локализовать пожар и восстановить работу подстанции", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Каждые два часа политик получает доклад о ситуации от местных властей и представителей силовых ведомств. На место выехал заместитель губернатора Владимир Разумков.