Правительство России дало 4,5 миллиарда на туризм

Кабмин выделил 4,5 млрд руб. на развитие туризма в России. Деньги пойдут на различные проекты. Деньги даны из резервного фонда.

Речь идёт о поддержке программ льготного кредитования инвесторов, реализующих проекты, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма. Средства пойдут на субсидирование льготных кредитов, выданных на реализацию 35 инвестиционных проектов. Среди этих проектов – строительство и реконструкция гостиниц, создание горнолыжных курортов, аквапарков и парков развлечений.

Программа выдачи льготных кредитов в сфере туризма была запущена Правительством в 2021 г. Всего в 2025 г. на эти цели предусмотрено порядка 25 млрд руб., сообщает пресс-служба Правительства России.