Архиепископ: Недовольство главы митрополии идеей установки памятника Сталину в Чите оправдано

Заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) полагает, что недовольство главы Забайкальской митрополии об установке в Чите памятника генералиссимусу Иосифу Сталину вполне оправдана.

"Никто не ставит под сомнение качества Сталина как руководителя нашего Отечества в годы (Великой Отечественной) войны. Но мы не вправе забывать и о том, что именно в годы его правления произошли расстрелы, например, на Бутовском полигоне", - сказал РИА Новости архиерей.

Ранее стало известно, что митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий (Елисеев) выступил в Чите на круглом столе с резкой критикой установки в Чите памятника Сталину и раскритиковал местных депутатов, которые поддержали установку памятника.