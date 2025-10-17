Генерал Мешков открыл в Нижнем Тагиле новое здание отдела полиции
В Нижнем Тагиле состоялась торжественная церемония открытия нового здания отдела полиции № 20, расположенного на улице Проселочная, 48. Об этом позитивном для силовиков и местных жителей событии Накануне.RU проинформировал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По его сведениям, в памятном мероприятии приняли непосредственное участие начальник Главного управления МВД России по Свердловской области генерал – лейтенант полиции Александр Мешков, его заместитель генерал-майор Пётр Кривегин, руководитель тагильского гарнизона ОВД полковник Ибрагим Абдулкадыров, глава города Владислав Пинаев, представители Общественного совета, личный состав и другие почётные гости.
Как сообщил полковник Горелых, более 30 лет подразделение полиции, обслуживающее спальный Гальяно-Горбуновский район, размещалось на первом этаже многоэтажного жилого дома по улице Дружинина. Стражи порядка в прямом смысле этого слова ютились в служебных помещениях, неудобства испытывали и граждане, обращаешься за помощью в отдел. Служебные помещения не соответствовали современным требованиям и затрудняли выполнение повседневных оперативных задач в сфере правопорядка.
"Работали в непростых условиях, в маленьких кабинетах по пять - шесть сотрудников, а некоторые работали по графику из-за отсутствия обустроенных рабочих мест", - рассказал полковник Абдулкадыров.
Данная проблема неоднократно поднималась перед депутатами, администрацией города. Благодаря поддержке руководства главного управления МВД по Свердловской области удалось добиться финансирования и начать ремонт ранее выделенного двухэтажного дома по улице Проселочной. Новое здание оборудовано для более эффективной служебной деятельности. Теперь здесь есть просторная дежурная часть, кабинеты следователей, участковых уполномоченных, подразделения по делам несовершеннолетних и административной практики, комната для приёма граждан, а также помещения для хранения вещественных доказательств и спецсредств. Для удобства граждан предусмотрена комфортная зона ожидания, обеспечена доступная среда для маломобильных групп населения. Сотрудники отдела, а это около 60 человек, уже "обживаются" на новом месте и готовятся к приему граждан в светлых уютных кабинетах. Открытие нового отдела стало важным шагом в повышении качества полицейской работы, обеспечении общественной безопасности и создании достойных условий для службы сотрудников полиции.
"Генерал Мешков не только перерезал символическуо красную ленточку, но и проверил готовность служебных помещений к работе, поинтересовался мнением личного состава, сделал ряд поручений по материально-техническому обеспечению и обустройству прилегающей территории, а также от всей души поблагодарил главу города и строителей-подрядчиков за хорошую работу, вручив им благодарственные письма. Кроме Александр Мешков, пожелал сотрудникам отдела приложить максимум усилий, чтобы жители района чувствовали себя более защищёнными от криминальных посягательств", - отметил Валерий Горелых.