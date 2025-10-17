Генерал Мешков открыл в Нижнем Тагиле новое здание отдела полиции

​В Нижнем Тагиле состоялась торжественная церемония открытия нового здания отдела полиции № 20, расположенного на улице Проселочная, 48. Об этом позитивном для силовиков и местных жителей событии Накануне.RU проинформировал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, в памятном мероприятии приняли непосредственное участие начальник Главного управления МВД России по Свердловской области генерал – лейтенант полиции Александр Мешков, его заместитель генерал-майор Пётр Кривегин, руководитель тагильского гарнизона ОВД полковник Ибрагим Абдулкадыров, глава города Владислав Пинаев, представители Общественного совета, личный состав и другие почётные гости.

Как сообщил полковник Горелых, ​более 30 лет подразделение полиции, обслуживающее спальный Гальяно-Горбуновский район, размещалось на первом этаже многоэтажного жилого дома по улице Дружинина. Стражи порядка в прямом смысле этого слова ютились в служебных помещениях, неудобства испытывали и граждане, обращаешься за помощью в отдел. Служебные помещения не соответствовали современным требованиям и затрудняли выполнение повседневных оперативных задач в сфере правопорядка.

"Работали в непростых условиях, в маленьких кабинетах по пять - шесть сотрудников, а некоторые работали по графику из-за отсутствия обустроенных рабочих мест", - рассказал полковник Абдулкадыров.

Данная проблема неоднократно поднималась перед депутатами, администрацией города. Благодаря поддержке руководства главного управления МВД по Свердловской области удалось добиться финансирования и начать ремонт ранее выделенного двухэтажного дома по улице Проселочной. ​​Новое здание оборудовано для более эффективной служебной деятельности. Теперь здесь есть просторная дежурная часть, кабинеты следователей, участковых уполномоченных, подразделения по делам несовершеннолетних и административной практики, комната для приёма граждан, а также помещения для хранения вещественных доказательств и спецсредств. Для удобства граждан предусмотрена комфортная зона ожидания, обеспечена доступная среда для маломобильных групп населения. ​Сотрудники отдела, а это около 60 человек, уже "обживаются" на новом месте и готовятся к приему граждан в светлых уютных кабинетах. ​​Открытие нового отдела стало важным шагом в повышении качества полицейской работы, обеспечении общественной безопасности и создании достойных условий для службы сотрудников полиции.

"Генерал Мешков не только перерезал символическуо красную ленточку, но и проверил готовность служебных помещений к работе, поинтересовался мнением личного состава, сделал ряд поручений по материально-техническому обеспечению и обустройству прилегающей территории, а также от всей души поблагодарил главу города и строителей-подрядчиков за хорошую работу, вручив им благодарственные письма. Кроме Александр Мешков, пожелал сотрудникам отдела приложить максимум усилий, чтобы жители района чувствовали себя более защищёнными от криминальных посягательств", - отметил Валерий Горелых.