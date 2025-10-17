"Русская Община" начнет регулярно дежурить на ЖД-вокзале "Екатеринбург-Пассажирский"

Участники движения "Русская Община" начнут регулярно патрулировать ЖД-станцию "Екатеринбург-Пассажирский". Как сообщили дружинники в своем Telegram-канале, безопасность местных жителей и гостей уральской столицы является приоритетной задачей, а сам вокзал — это визитная карточка города, где полиции не помешает дополнительная помощь.

Ранее "Русская Община" уже помогала правоохранителям с выявлением правонарушений, обращениями граждан, а также с задержанием разыскиваемых лиц, дебоширов и граждан в состоянии алкогольного опьянения.

"Опыт, полученный нашими общинниками при поддержании порядка на улице Вайнера, успешно применяется и на этой новой локации. Это только начало нашей работы на этом стратегически важном объекте, и мы намерены и дальше вносить свой вклад в безопасность и порядок в нашем городе", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Русская Община" возьмется за неадекватных подростков Екатеринбурга, устраивающих дебош в трамваях. Взамен создания шок-контента для видео в общественном транспорте, для школьников будут организовывать нормальный досуг.