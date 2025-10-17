В России будут производить вермут Martini

В Дагестане собрались начать производство вермута Martini.

Компания "Алвиса" завершает на своей винодельне Сhateau Alvisa (Дербент) строительство нового производственного комплекса. Там уже весной 2026 г. начнётся производство полного цикла вермутов Martini Bianco и Martini Fiero.

Всего "Алвиса" планирует выпускать на производстве около 1 млн дал вермута в год, это будет продукция только для российского рынка. Проект станет вторым крупным производством вермутов Martini за пределами Италии с момента появления напитков – первое крупное производство расположено в Аргентине, пишет РБК.