В отношении сотрудника исправительной колонии УФСИН России по Югре возбуждено уголовное дело

В отношении сотрудника исправительной колонии УФСИН России по Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 (два эпизода), п. "е" ч. 3 ст. 286 (три эпизода), ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (превышение должностных полномочий, мелкое взяточничество)

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, с августа 2024 года по июль 2025 года обвиняемый, 2002 года рождения, используя свои должностные полномочия, получал от родственников лиц, находящихся в местах лишения свободы материальное вознаграждение за совершение незаконных действий, в том числе, внося на территорию исправительного учреждения запрещенные предметы для осужденных. Одним из эпизодов преступной деятельности являлась попытка проноса на территорию исправительного учреждения средств связи.

Задержание лица обеспечено силовым сопровождением сотрудников Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. По ходатайству следователя решением Сургутского городского суда в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.