На Урале внучка подменила деду 500 тысяч рублей на билеты "банка приколов"

На Среднем Урале внучка подменила своему деду 500 тысяч рублей билетами "банка приколов". Суд освободил ее от наказания.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в феврале 2025 года Екатерина приехала в Ревду в гости к своему дедушке. Она знала, что ежемесячно дед откладывает часть пенсии и хранит деньги в квартире. Обнаружив заначку, Екатерина похитила оттуда 500 тысяч рублей. А чтобы родственник ничего не заметил, подложила билеты "банка приколов" вместо настоящих банкнот.

Однако пожилой мужчина все-таки узнал о краже и обратился в полицию. Против внучки было возбуждено уголовное дело. Когда оно дошло до суда, дед представил ходатайство о том, что похищенное внучка вернула, они помирились и он не хочет привлекать ее к уголовной ответственности.

В итоге Ревдинский городской суд назначил девушке штраф в 40 тысяч рублей. А сразу после вынесения приговора Екатерина была освобождена от назначенного наказания в связи с примирением сторон.