Польский суд отказался выдать ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Польский суд отказал в выдаче Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в участии в теракте на газопроводе "Северный поток".

Как передает РИА Новости, заседание проходило в закрытом режиме. На оглашение решения были допущены журналисты.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что экстрадиция в Германию украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", не входит в сферу государственных интересов Польши.