Ректор УГМУ Ольга Ковтун может уйти со своей должности

Ольга Ковтун может освободить кресло ректора Уральского государственного медуниверситета. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

По данным канала, 22 октября Ковтун уходит в отставку спустя почти 9 лет работы. Вместо нее будет и.о, которого сменит выбранный ректор.

На место ректора претендуют два кандидата: директор Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) Юрий Семенов и замдиректора по научной работе Центра специализированных видов медицинской помощи Уральского институт травматологии и ортопедии Кирилл Бердюгин.

Накануне.RU обратилось в вуз для подтверждения информации.