Кравцов признал, что учебные пособия никто не контролирует

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов призвал вернуться к контролю учебных пособий со стороны его ведомства. В данный момент их никто не контролирует.

"С учебниками мы порядок наводим, а учебные пособия у нас практически сейчас не регулируются. И контроль содержания <…> вызывает большие вопросы. <…> Они тоже играют достаточно большую роль в воспитании и обучении наших детей", - признал он на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре по вопросам обеспечения общеобразовательных организаций учебниками.

Член-корреспондент РАН и лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев недоумевает, чтó за контроль предлагает Кравцов. Это будет маркировка "качественных пособий"? Или права на выпуск всех учебных пособий отныне будут принадлежать одному издательству? Ведь в законе об образовании сказано, что у учителей есть свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, методов и средств обучения и воспитания, а также право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методик. Ранее монопольное право на издание учебников издательством "Просвещение" привело к многократному завышению цен на них.