"Уральские авиалинии" оштрафовали за то, что пассажиру не хватило места в самолете

Авиакомпания "Уральские авиалинии" оштрафована за ненадлежащее оказание услуг пассажиру. Ему не хватило места в самолете.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, мужчина купил авиабилет для перелета по маршруту "Санкт-Петербург – Екатеринбург" в июне 2025 года. Было установлено, что перевозчик безосновательно произвел замену самолета на судно меньшей вместимости. Из-за этого пассажиру отказали в регистрации на рейс в связи с отсутствием мест на борту.

Мужчина, которому не хватило места, пожаловался в прокуратуру. В ведомстве провели свою проверку и выявили нарушение. За это авиакомпании назначен штраф на сумму 42 тысячи рублей.

Ранее транспортная прокуратура добилась отмены так называемого "сервисного сбора", организованного представителем "Уральских авиалиний" в аэропорту "Жуковский".