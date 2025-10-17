17 Октября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

"УГМК-Застройщик" построит еще одну офисную высотку в "Екатеринбург-Сити"

В "Екатеринбург-Сити" возведут еще одно многоэтажное здание, которое станет офисным центром класса В+. Разрешение на строительство получил "УГМК-Застройщик", который планирует реализовать проект и ввести объект в эксплуатацию уже в 2028 году. "Башня Б" общей площадью около 38 тыс. кв.м. станет важной частью инфраструктуры "Екатеринбург-Сити" и объединит небоскреб "Башня Исеть", отель "Хаятт Ридженси", деловой дом "Демидов" и гастромолл "Главный".

"Башня Б" расположится по ул. Февральской Революции. В ней уместятся офисы от 77 кв.м. до 1 тыс. 250 "квадратов" с террасами, панорамными окнами, потолками от 3,5 до 4,4 м. На первом этаже в зоне лобби потолки будут достигать 6,5 м. в высоту. Там же обустроят ресторан. Для удобства сотрудников в офис-центре построят двухуровневый паркинг, шесть скоростных лифтов, в том числе специальный грузовой для перемещения оборудования, а также кафе на третьем этаже.

"УГМК-Застройщик" также продолжает работу над офисным центром на ул. Челюскинцев - "Башней А", высота которой достигает 100 м., а площадь свыше 60 тыс. кв.м. На сегодняшний день ведутся работы по устройству монолитного перекрытия над 11 этажом.

Согласно проекту, в "Башне А" сотрудники могут не только работать, но и вполне комфортно отдыхать. В общественных зонах предусмотрены коворкинги и переговорные, которые могут трансформироваться в зависимости от задач и количества участников. Расслабиться можно в зеленых lounge-зонах с мягкими диванами и кофе-поинтами, а размять тело в фитнес-зале. Инфраструктуру делового центра дополнит фуд-холл на втором этаже и ресторан с панорамным видом на шестом..

Обе башни свяжет между собой трехуровневых подземный паркинг, над которым расположится центральная событийная площадь, доступная для всех горожан. Также запланировано строительство жилых высоток в 175 м. со стороны ул. Бориса Ельцина, которые смогли бы объединить пятиэтажный стилобат с магазинами, ресторанами и образовательным центром для детей. В продолжении развития "Екатеринбург-Сити" на ул. Октябрьской революции будет создана гостиница с термальным комплексом и бассейном под открытым небом.

Теги: УГМК-Застройщик, Екатеринбург-Сити, офисное здание, строительство, высотка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

