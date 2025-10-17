В Новосибирской области в школах открыли первые "индустриальные классы"

В Новосибирской области стартовал новый образовательный проект "Индустриальные классы", инициированный Новосибирским государственным техническим университетом НЭТИ. Он реализуется совместно с ведущими предприятиями региона при поддержке областного правительства. Первые такие классы открыты в лицее № 22 "Надежда Сибири" и средней общеобразовательной школе № 202 для десятиклассников, говорится на сайте вуза. Далее планируется распространение на другие школы.

Проект направлен на раннюю профориентацию и профилизацию, которая выражается в углубленном изучении физики, математики и информатики. Особенностью "индустриальных классов" станет их ориентация на реальные задачи индустриальных партнеров: авиационной компании S7 и производственной фармацевтической компании Renewal. То есть детей буквально со школьной скамьи будут готовить к работе на этих предприятиях. Лучшим выпускникам предложат целевое поступление в вуз.

"Такой подход к образованию — не просто обучение, а инвестиция в будущее наших детей", — сказала директор по персоналу АО "ПФК Обновление" (Renewal) Мария Сазонова.

Углубленное изучение предметов в школе можно только приветствовать, но не урежут ли старшеклассникам остальные предметы? Президент РФ Владимир Путин говорил о том, что профориентацию нужно развивать, но по факту она подменяется профилизацией. Если профориентация означает знакомство с разными профессиями, то профилизация - это подготовка по уже выбранному профилю за счет сужения преподавания других предметов. Особенно опасна она в раннем исполнении, говорят эксперты. Правда, в Новосибирской области "индустриальные классы" сделаны для десятиклассников.