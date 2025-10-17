17 Октября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Пару из Екатеринбурга отправили в колонию за похищение подростков и вымогательство

В Екатеринбурге оглашен приговор паре, которая вымогала деньги у подростков. Перед этим ребят похитили.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказались Максим Лавелин и Кристина Партина. Как было установлено, в июле 2024 года Лавелин похитил двух подростков с остановки "Сосновый бор" в уральской столице, после чего в квартире, где находилась Партина, пара вымогала у несовершеннолетних деньги.

Расследование показало, что получив от ребят 80 тысяч рублей, Лавелин потребовал еще 300 тысяч. Однако получить всю сумму вымогателям не удалось, так как они были задержаны силовиками.

В суде Лавелин и Партина свою вину признали частично. Они согласились с обвинением в вымогательстве, Кристина также частично признала участие в грабеже. В последнем слове они отметили, что сожалеют о случившемся.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес свой приговор: Лавелину назначено 6 лет колонии строгого режима, а Партина получила 4,5 года колонии общего режима. Как уточнили в суде, в данный момент женщина уже отбывает наказание по другому приговору.

