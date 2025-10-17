В селе Старый Кавдык Ялуторовского округа открыли новую спортивную площадку о которой просили Моора

В селе Старый Кавдык Ялуторовского округа открыли новую спортивную площадку, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Просьба о благоустройстве объекта прозвучала во время личного приема, который провел губернатор Тюменской области Александр Моор 2 сентября 2025 года. Губернатор поручил завершить все работы до 15 октября 2025 года.

Спортивно-игровой комплекс в селе Старый Кавдык стал третьим, возведенным в этом году на территории муниципалитета. Здесь жители смогут поддерживать физическую форму и здоровье, участвовать в состязаниях.

Глава Ялуторовского муниципального округа Андрей Гильгенберг отметил, что площадка будет востребована у местных жителей.

"Многофункциональная площадка со специальным покрытием предназначена для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол. А рядом можно позаниматься на тренажерах, турнике, покачать пресс и померяться силами в армрестлинге", - заявил Андрей Гильгенберг.

Площадка построена на средства губернаторского гранта, который муниципалитет получил за первое место по инвестиционной деятельности по итогам 2024 года. Уличные тренажеры установлены благодаря материальной поддержке сельхозпредприятия "Приозерное".