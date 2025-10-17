На Южном Урале продают стратегический завод за 2,6 млрд рублей

На Южном Урале продают Миасский машиностроительный завод. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

Завод входит в структуру Роскосмоса. Его выставили на торги с начальной ценой 2 млрд 649 млн рублей. Предприятие признано банкротом. Одним из условий для приобретения завода станет наличие лицензии на космическую деятельность.

В настоящий момент завод остается важным производственным объектом региона: он выпускает компоненты для ракетных систем и обеспечивает теплом северную часть Миасса.

Продажа объекта открывает возможность для привлечения инвестиций и сохранения стратегического производства.