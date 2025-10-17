Раскрыто убийство жителя Туринска, который уехал на работу в Екатеринбург и пропал

В Свердловской области раскрыто убийство жителя Туринска, который уехал на заработки в Екатеринбург и пропал без вести. Задержаны двое жителей уральской столицы.

Читайте также: Силовики раскрыли детали убийства пропавшего с машиной жителя Екатеринбурга

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, все случилось вечером 26 сентября: пьяные екатеринбуржцы встретили на улице ранее незнакомого мужчину и все вместе прошли в заброшенный дом, где продолжили выпивать. В какой-то момент между уральцами и их новым знакомым произошел конфликт. Последнего жестоко избили руками и ногами, в результате чего он скончался через некоторое время.

В дальнейшем тело было обнаружено одним из местных жителей, который сообщил обо всем в правоохранительные органы. Вскоре были задержаны подозреваемые – ими оказались двое ранее судимых екатеринбуржцев. Их нашли сотрудники уголовного розыска ОП №13 во взаимодействии с коллегами из городского управления полиции.

Как рассказали в городском управлении МВД, в тот день двое мужчин, вместе отбывавших наказание в местах лишения свободы, встретились в районе улицы Щербакова и, употребив алкоголь, отправились гулять по району. В какой-то момент они столкнулись с мужчиной без определенного места жительства, который попросил угостить его. Компания обосновалась в заброшенном здании в переулке Широком и продолжила распивать уже втроем.

"Злоумышленники спровоцировали конфликт со своим новым знакомым и начали его избивать. Когда жертва перестала двигаться, подозреваемые бросили ее на месте преступления и, как ни в чем не бывало, отправились пить дальше. Вскоре потерпевший скончался от полученных травм, его тело обнаружили спустя несколько дней. В погибшем полицейские опознали пропавшего без вести жителя Туринска, который уехал в Екатеринбург, чтобы трудиться и жить в так называемом "рабочем доме". Его потеряли, когда мужчина не вышел на работу. Один из задержанных оказался ранее судим за преступление против личности, второй – за незаконный оборот наркотиков. После проведения первоначальных мероприятий оба фигуранта были переданы сотрудникам Следственного комитета", - отметили в полиции.

Задержанным уже предъявлено обвинение по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Сейчас решается вопрос о заключении их под стражу.