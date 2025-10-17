Полуфиналистов конкурса «Это у нас семейное» чествовали во Владимирской области

Накануне во Владимирской областной филармонии прошло награждение победителей и призёров окружного этапа Всероссийской общественной премии «Гордость нации – 2025» в Центральном федеральном округе.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем приветственном слове к участника торжественного мероприятия сказал: «Наша более чем тысячелетняя история – это не только белокаменные храмы, а повод осознать, что с нами сейчас происходит. История повторяется. Укрепление российского государства вызывает раздражение и зависть у его противников. И во все времена на Руси представители разных национальностей и вероисповеданий объединялись, чтобы дать отпор врагу, защитить родную землю. Этим единством мы и сильны! Сегодня вы все вносите свой посильный вклад в сохранение межнационального мира и согласия».

В этом году в отборе на присуждение премии участвовали 84 заявки из 16 регионов ЦФО, которые представляли собой проекты социального, гуманитарного и научного направлений. Всего было 7 номинаций.

Обладателем 1 места в номинации «Поколение Ум» стала Елизавета Репина – инженер-исследователь Владимирского государственного университета.

«Волнение и эйфория от осознания того, что я представляю Владимирскую область в такой громкой номинации. В ходе научно-исследовательской деятельности в Успенском кафедральном соборе мы нашли остатки органического сырья. На основе этих исследований проводим наш студенческий стартап по разработке уникальных составов для реставрации объектов культурного наследия из белого камня – подобных тем, какими пользовались наши предки»,- рассказала автор проекта.

2 место в номинации «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России» заняла Татьяна Сдобникова – директор Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи. Под её руководством реализуется медиа-проект «Сундук сказок», направленный на популяризацию традиций народов России.

В 2025 году, который Президент объявил Годом защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, организаторами премии была введена дополнительная внеконкурсная номинация – «Одна на всех». На соискание были выдвинуты люди разных национальностей, которые прошли Великую Отечественную войну или ребёнком пережили те страшные события, нынешние герои СВО, волонтёры, которые самоотверженно помогают приблизить нашу Победу.

Награды в этой номинации сразу трём полноправным победителям вручил Губернатор Александр Авдеев.

Это житель города Владимира 97-летний Есель Длинс, который ребёнком попал в концлагерь, потерял всю свою семью в Рижском гетто. После войны окончил профессиональное ремесленное училище Коврова, трудился 50 лет за одним станком Владимирского тракторного завода. Несмотря на почтенный возраст, мужчина и сейчас ведёт активную общественную деятельность, рассказывая молодёжи о тех страшных событиях.

Завершилось мероприятие концертом, подготовленным артистами и творческими коллективами Владимирской области.

Справка. Конкурс на соискание этой Премии проводится с 2020 года под эгидой Совета Президента РФ по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам национальностей, Комитета ГосДумы по делам национальностей, Общественной палаты РФ, Дома народов России и Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова. За 5 лет лауреатами Премии в разных номинациях стали 108 человек из разных уголков страны.