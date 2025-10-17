СМИ: Смерть основателя сети магазинов Mango расследуют как убийство

Сын основателя испанской сети магазинов одежды Mango Исака Андика проходит по делу о гибели отца в статусе подозреваемого, сообщает El País.

Издание отмечает, что сын предпринимателя Джонатан Андик сопровождал его во время экскурсии. Внимание полиции привлекли противоречия в его показаниях. Также отмечается, что спутница погибшего, профессиональная гольфистка Эстефания Кнут, указала на напряженные отношения между отцом и сыном, пишет РИА Новости.

Напомним, трагедия произошла в декабре 2024 года в муниципалитете Кольбато провинции Барселона. Бизнесмен находился на экскурсии со своей семьей. Андик умер после падения в ущелье возле пещер Сальнитре.

Изначально полиция рассматривала произошедшее как несчастный случай. Однако отсутствие свидетелей и сомнения в том, что участок маршрута мог представлять опасность, заставили следствие пересмотреть первоначальные выводы. В итоге расследование было возобновлено.