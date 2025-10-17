Глава Псковской области призвал соотечественников переезжать из Латвии в Россию

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал соотечественников, живущих в Латвии, переезжать в Россию. В своём telegram-канале он написал, что Латвия продолжает русофобскую политику. На фоне этого с начала года из прибалтийских республик в Псковскую область уже приехали более 1,4 тыс. человек.

"Пользуясь случаем, хочу ко всем обратиться: к русским, к латышам. Если вы чувствуете притеснение по национальному признаку, не дожидайтесь, когда вас в считанные часы с небольшим количеством личных вещей власти прибалтийских республик выставят на границу. Собирайтесь, приезжайте", - пишет губернатор.

Власти окажут необходимую помощь с размещением, трудоустройством.

"Если будет необходимость, поможем, чтобы дети пошли в школу, в детские садики. И обещаю, что в Псковской области вы все будете чувствовать себя дома", - написал Михаил Ведерников.