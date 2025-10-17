17 Октября 2025
Экономика Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

Оренбургские производители первыми в стране создали крайне востребованный агрегат для пищевой промышленности

Оренбургские промышленники создали первый в России серийный роботизированный укладчик сосисок РУС-600.

"Это знаковое событие не только для нашего региона, но и для всей отечественной пищевой промышленности. На многих предприятиях до сих пор эту работу ведут вручную", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.

Производители сообщают, что производительность новой линии – 1 170 сосисок в минуту, что можно приравнять к труду минимум 12 человек.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Важно подчеркнуть, что аналогичные агрегаты на данный момент производят всего 2 компании в мире. Соответственно, спрос на агрегаты на международном рынке высокий.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

"Это значит, что теперь для российских предприятий появилась возможность автоматизировать процессы, закупая оборудование в Оренбургской области. Хочу отметить инженеров, которые создали производственную линию, это сотрудники завода автоматизации и роботизации «ОЗАР» – структурного подразделения компании «ОренКлип». Завод был запущен этим летом в ОЭЗ при поддержке федерального и регионального правительства", - подчеркнул Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

На созданное оренбургскими производителями оборудование уже есть первый покупатель. Компания из города Владимира, которая выпускает пользующуюся спросом в стране колбасную продукцию.

"Считаю, что товары из Оренбуржья – это уже бренд. И наша задача – закрепить этот факт", - подытожил Евгений Солнцев.

Теги: евгений солнцев, укладчик сосисок, производство сосисок, пищевая промышленность


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

