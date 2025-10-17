17 Октября 2025
Экономика Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Алкомаркеты Вологодчины станут продуктовыми магазинами

В Вологодской области продолжается борьба с употреблением жителями алкоголя. Новая мера – превращение алкомаркетов в продуктовые магазины.
"Было 610 алкомаркетов, закрылось 389. С крупными сетями мы уже сейчас подходим к окончательной и принципиальной, я надеюсь, договоренности относительно того, что эти сети переименуются, будут называться сетью продуктовых магазинов у дома", - сказал губернатор области Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства.

Уже есть согласованные логотип и ребрендинг этих торговых объектов. Первый должен появиться в Вологде на следующей неделе, а десятки остальных объектов сетей планируется переформатировать до конца этого года. В обновленных торговых точках алкоголь будет занимать 20% от общего количества товаров. Продавать спиртное будут только в отдельном зале и только в обозначенные законом Вологодской области часы, дни.

С марта 2025 г. в регионе действуют жёсткие ограничения: алкоголь в будни продают только с 12:00 до 14:00, а алкомаркеты запрещены в жилых домах и подвалах.

4 августа Филимонов объявил, что сеть "Красное и Белое" прекращает деятельность в области. Глава региона заявил, что сеть сама подала заявление о досрочном прекращении лицензий на торговлю алкоголем. Основатель сети Сергей Студенников назвал эти слова "ложью". После этого губернатор прокомментировал ситуацию, мол, сами магазины никто не закрывает, они могут продавать продовольственные товары, но не алкоголь.

Теги: Вологодская область, Георгий Филимонов, алкоголь


