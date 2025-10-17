Нарышкин считает, что Запад пытается спровоцировать дезинтеграционные процессы в СНГ

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин полагает, что различные страны Запада (он не уточнил, какие именно) пытаются спровоцировать дезинтеграционные процессы в государствах Содружества Независимых Государств (СНГ).

"Преследуется цель сдержать развитие Содружества Независимых Государств как самостоятельного, независимого центра сил", - отметил глава СВР, отвечая на вопрос ТАСС на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ в Самарканде.

В какой форме планируется делать это, а также в какие именно "болевые точки" тех или иных государств будет удар, Нарышкин не сообщил.