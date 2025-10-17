Госдума просит Правительство запретить пальмовое масло

Госдума приняла постановление об обращении к премьеру Михаилу Мишустину по вопросу ограничения использования пальмового масла при производстве пищевых продуктов, особенно для детского питания.

В документе отмечается, что массовое использование пальмового масла имеет ряд негативных последствий для здоровья населения. Ведь его добавляют всюду, не упоминая об этом. Люди часто не знают, что едят. Госдума просит Правительство высказать свою позицию по введению акцизов на пальмовое масло, изъятию и уничтожению фальсифицированной продукции за счет производителя, усилению ответственности за введение потребителей в заблуждение, соблюдению требований СанПиН по запрету использования пальмового масла в детском питании и др.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что надо запрещать пальмовое масло во всех детских продуктах, а по остальным - существенно ограничивать и выносить это все на обсуждение. В этом едины все политические фракции. При этом благодаря Госдуме ранее был отменен льготный режим налогообложения для производителей, которые в своих продуктах используют пальмовое масло. Оно облагалось налогом как детское питание. Поправки в Налоговый кодекс РФ, которые исключили пальмовое масло из перечня товаров, подпадающих под льготную налоговую ставку, вступили в силу 1 октября 2019 года. Нужно идти дальше, потому что здоровье людей важнее, заключил Володин.

Глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина подчеркивает, что исследования показывают прямую связь между потреблением пальмового масла и смертностью от ишемической болезни сердца, влиянием на репродуктивную и эндокринную системы. Ведь оно содержится во всей кондитерских изделиях. Пальмовое масло, особенно в рафинированной форме, содержит до 50% насыщенных жиров, что способствует ожирению, которое и так быстро прогрессирует. Им страдает каждый четвертый россиянин.

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев отметил, что на рынке молока более 16% фальсификата. Около 30 молочных заводов регулярно заменяют молочные жиры пальмовым маслом по причине его дешевизны.