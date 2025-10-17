Космонавт из ХМАО описал виды Земли для людей с нарушениями зрения

Космонавт из ХМАО Сергей Рыжиков, а также космонавты Алексей Зубрицкий и Олег Платонов описали виды Земли для людей с нарушениями зрения. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роскосмоса, в Международный день белой трости космонавты провели уникальный эксперимент — озвучили тифлокомментарий с борта МКС.

Тифлокомментирование — методика, делающая визуальную информацию доступной для незрячих людей. Так описывают происходящее, заменяя визуальные образы словами.

Космонавты прошли специальный тренинг по навыкам тифлокомментирования, чтобы максимально точно и лаконично передать свои впечатления. Они описали горные массивы, пустыни и атмосферу планеты, учитывая высокую скорость движения МКС — восемь км/с.

До конца 2025 года планируется выпустить серию роликов с тифлокомментариями о старте ракеты с Байконура и модуле МКС. Проект реализован Роскосмосом совместно с программой "Особый взгляд" Фонда "Искусство, наука и спорт".