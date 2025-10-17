Мать из Первоуральска осудили за постоянное истязание своего 10-летнего сына

В Первоуральске вынесли приговор местной жительнице, истязавшей своего 10-летнего сына. Подробнее об этой истории сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что с октября 2024 года по апрель 2025-го Елена, будучи пьяной, систематически подвергала сына физическому и психическому насилию. Мальчика неоднократно избивали руками по голове, шее, плечам и животу, а также совершали иные насильственные действия. В один из дней, ребенок не выдержал побоев и выбежал на улицу без верхней одежды в морозную погоду, что причинило ему дополнительные физические и нравственные страдания.

В ходе судебного заседания женщина вину признала частично.

Первоуральский городской суд признал Елену виновной по п. "г" ч.2 ст.117 УК РФ "Истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК РФ, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного".

Осужденной назначили 3 года исправительной колонии общего режима. Помимо этого, суд частично удовлетворил иск городской прокуратуры о взыскании в пользу ребенка морального вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.