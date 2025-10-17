В Челябинске собаки напали на детей

В Челябинске на двух малолетних детей набросились собаки. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете Челябинской области.

16 октября в социальных сетях появились публикации, из которых следует, что во дворе одного из домов по улице Аральской в Металлургическом районе Челябинска на двух маленьких девочек набросились собаки породы "алабай". В результате одной из девочек причинены телесные повреждения.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).