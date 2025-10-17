В Подмосковье срочник открыл огонь по сослуживцам, есть погибшие

В военной части в Подмосковье (Наро-Фоминском районе) произошла стрельба. Солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам.

По предварительным данным, погибли два человека. Один солдат попал в больницу с тяжёлыми травмами. Пострадали пять человек. Один из раненых позвонил матери и рассказал о произошедшем. Женщина вызвала в часть медиков и полицейских, пишут "Известия".

Ранее на всю страну прогремела схожая история, произошедшая в Забайкальском крае с уроженцем Тюменской области Рамилем Шамсутдиновым. В ноябре 2019 г. он взял автомат и расстрелял восемь человек, ещё двое получили ранения. Свой поступок Шамсутдинов объяснил издевательствами и дедовщиной. В декабре 2020 г. Рамиля Шамсутдинова признали виновным в массовом убийстве. Присяжные указали, что он заслуживает снисхождения. Суд приговорил его к 24 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.