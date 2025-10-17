При участии "Атома" на Урале появился новый мемориальный комплекс

В уральском селе Манчаж Артинского муниципального округа открылся мемориальный комплекс в честь героев специальной военной операции. Стройматериалы для памятника предоставил крупнейший строительный холдинг Урала "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, мемориал создан в рамках социального проекта "Аллея памяти и славы" и увековечивает имена выпускников местной школы, погибших во время исполнения воинского долга. Торжественное открытие памятника состоялось в сентябре 2025 года.

"В год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне администрацию нашего села и всех неравнодушных жителей объединила народная стройка, которая не состоялась бы без поддержки нашего партнера – строительного холдинга "Атомстройкомплекс". Мы сердечно благодарим коллектив "Атома" и лично его руководителей Валерия Ананьева и Павла Кузнецова за строительные материалы, предоставленные нам на благотворительной основе – и за активное участие в жизни нашего села", - отметил депутат думы Артинского муниципального округа Александр Кардашин.

"Атомстройкомплекс" уже не первый год поддерживает село Манчаж. Так, в 2023 году "Атом" посодействовал благоустройству многофункциональной спортивной площадки на территории манчажского спортивно-оздоровительного центра имени В.А. Рогожкина, предоставив на благотворительной основе тротуарную плитку, бордюры и лестничные марши производства завода "Берит" (входит в структуру холдинга).

В этом году "Атом" возглавил рейтинг социально ответственных застройщиков Урала и вошел в тройку лидеров по стране. Рейтинги составил аналитический центр "Эксперт". В них попали строительные компании, помимо жилья возводящие большое количество объектов социальной инфраструктуры в регионах.