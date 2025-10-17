Противник СВО Макаревич* после её начала заработал в России почти 5 млн

Музыкант Андрей Макаревич*, активно выступающий против специальной военной операции, после её начала заработал в России 5 млн руб. – это сумма выплаченных ему процентов от банковских вкладов.

Почти за три года он заработал 4 млн 854 тыс. 402 руб. на вкладах в российских банках. Помимо этого, Макаревич продолжает получать пенсию в России, которая со всеми надбавками составляет почти 90 тыс. руб. в месяц, пишет Shot.

В 2024 г. сообщалось, что Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении Макаревича* после его разговора с пранкерами. Музыканта проверяли на предмет наличия в его словах признаков статьи 280 ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") УК РФ. В Госдуме предложили признать певца террористом.

* признан в России иностранным агентом