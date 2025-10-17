В Тюмени будут судить девушку, помогавшую мошенникам обкрадывать пенсионеров

В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве в отношении пенсионеров на сумму более 1 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Обвиняемой по делу проходит 21-летняя девушка. Ей вменяют мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

По версии следствия, в июле 2025 года обвиняемая сговорилась с неустановленным лицом, чтобы обманом похищать деньги у пенсионеров. Девушка выступала в роли "курьера". Ее соучастник звонил пенсионерам, представлялся сотрудником ФСБ, сообщал им ложные сведения о необходимости декларирования находящихся у них денежных средств, убеждал передать деньги доверенному лицу, предостерегал об уголовной ответственности.

Затем к потерпевшим приезжала обвиняемая и передавала им подготовленный неустановленным лицом поддельный документ Росфинмониторинга о том, что они не имеют подтверждающих документов о хранении денег по месту жительства. Пожилые люди, введенные в заблуждение, передавали свои сбережения курьеру.

Таким образом четырех пенсионеров было похищено более 1,1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. Прокуратура округа в интересах потерпевших направила в суд исковые заявления в суд о взыскании с обвиняемой похищенных денежных средств.