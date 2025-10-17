Над Сочи ночью прозвучала серия взрывов

В небе над Сочи и Адлером прогремели взрывы ночью 17 октября, сообщает Shot.

По словам местных жителей, характерные звуки пролета БПЛА появлялись со стороны Абхазии. В городе на протяжении почти всей ночи работала сирена воздушной тревоги, пишет телеграм-канал.

Как сообщил мэр Андрей Прошунин, в Сочи работала система ПВО, отражалась атака БПЛА. Позднее в своем телеграм-канале он добавил, что также отражалась ракетная атака. Спустя еще полтора часа Прошунин объявил отмену угрозы ракетной атаки и БПЛА. По его словам, опасности для жителей и гостей города-курорта нет.