Британцы обратились в суд из-за канцерогенной детской присыпки от Johnson & Johnson

Тысячи жителей Великобритании подали в суд на Johnson & Johnson.

По их словам, фармкомпания из США сознательно продавала детскую присыпку, содержащую асбест. Около 3 тыс. человек говорят, что у них или членов их семей развились формы рака яичников или мезотелиома вследствие использования присыпки. Адвокаты истцов считают, Johnson & Johnson должна быть привлечена к ответственности, так как скрывала риски на протяжении десятилетий.

Впоследствии компания заменила тальк на кукурузный крахмал, но производить и продавать присыпку на основе талька в Великобритании и других странах перестала только в 2023 году, через три года после прекращения продаж в США и Канаде. J&J отрицает эти обвинения.

Мезотелиома является формой рака, который, по данным британской Национальной службы здравоохранения, почти всегда развивается в результате воздействия асбеста и обычно образуется в легких после вдыхания микроскопических волокон, сообщает The Guardian.