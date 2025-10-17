Объем рынка электронной коммерции в Уральском федеральном округе достигает триллиона рублей

Объем рынка электронной коммерции в Уральском федеральном округе достигает триллиона рублей, а рост на Авито в регионе приблизился к 40%. Такие данные привел коммерческий директор "Авито Товары" Алексей Ли на конференции для предпринимателей "По делу", передает корреспондент Накануне.RU.

По словам эксперта, Урал находится в фокусе компании: уральские предприниматели демонстрируют высокую активность и представлены во всех ключевых категориях.

"Анализируя представленность бизнеса, в частности уральского, мы видим достаточно большую долю предпринимателей из Урала. Мы видим огромную активность у ребят, потому что они продают и запчасти, они продают и наш лайфстайл – одежду локальных брендов, обувь, товары для детей и многое другое. То есть они в целом представлены во всех наших категориях. И при этом, что нам нравится, они очень креативные и позволяют покупателям получать качественный сервис", — отметил эксперт.

Статистика "Авито" подтверждает общие тренды. Во всех крупных городах Урала — Челябинске, Екатеринбурге и Тюмени — самой популярной категорией в сентябре стали запчасти для автомобилей, на которые пришлось от 9% до 12% всех продаж. Стабильно высокий спрос также демонстрируют женская и детская одежда.

В динамике за январь-сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительный рост показали товары для детей. Например, в Челябинске продажи детской мебели и колясок выросли на 70%, а в Екатеринбурге — в 2,8 раза. Также заметен всплеск интереса к электронике, товарам для хобби и ухода за собой. В Челябинске в 2,8 раза выросли продажи телевизоров и аудиотехники, а в Екатеринбурге более чем вдвое — колонок и сетевого оборудования. В целом по региону набирают популярность покупки, связанные с комфортом, красотой и озеленением, что говорит о растущем внимании жителей к обустройству быта и хобби.