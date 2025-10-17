От завода до сети магазинов: как Авито помогает предпринимателям из регионов строить бизнес

В Екатеринбурге состоялась масштабная бизнес-конференция "По делу", организованная технологической платформой "Авито". Мероприятие прошло во второй раз, но впервые — за пределами Москвы. Сотни предпринимателей из разных регионов страны собрались в концертном зале MTC Live Hall, чтобы обсудить актуальные вопросы конкуренции, особенности поведения современных покупателей и перспективные тренды развития онлайн-торговли.

Для участников конференции "Авито" организовал выставочную зону с тематическими стендами, где представители платформы работали напрямую с предпринимателями. Среди наиболее посещаемых были стенды "Мебель и интерьеры", "Авито Услуги", "Lifestyle" и другие профильные направления. В рамках работы этих площадок специалисты платформы проводили индивидуальные консультации как для начинающих, так и для опытных селлеров, подробно разбирая конкретные кейсы и давая практические советы по оптимизации продвижения товаров. Особой популярностью пользовалось направление Lifestyle, объединяющее товары для детей, спорт, хобби и товары для здоровья.

"Мы встречаемся с продавцами, которые размещают товары в нашей категории, даем лайфхаки по размещению, продвижению и работе с площадкой. Для нас важно, чтобы каждый предприниматель мог получить максимально полезную информацию для развития своего бизнеса", - отметила представитель площадки.

Для представителей бизнеса, которые не смогли получить подробную консультацию в рамках работы стендов, организаторы анонсировали проведение специального вебинара, где предприниматели смогут получить ответы на все интересующие вопросы.

Как пояснил Накануне.RU управляющий партнер по развитию бизнеса "Авито" Иван Гуз, выбор Екатеринбурга для проведения конференции был неслучайным. Первая конференция состоялась в прошлом году в Москве и собрала 5 тысяч человек офлайн и более 160 тысяч зрителей онлайн.

"Исторически все начиналось со столицы, но сейчас у нас больше 80% трафика — это регионы, поэтому один из основных векторов развития — именно регионы. Крупнейшие — Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан. Мы решили, что развитие "Авито" за Уралом для нас приоритет, поэтому мы здесь, в Екатеринбурге. В Свердловской области у нас уже есть очень хорошая аудитория: больше миллиона частных продавцов, больше 30 тысяч — профессиональных", — пояснил Иван Гуз.

Примером эффективности платформы стала история ведущего специалиста отдела маркетинга по "Авито" в ГК "Промизоляция" Андрея Воронова. Всего три года назад он работал на заводе, а сегодня управляет сетью из девяти магазинов стройматериалов в трех городах - Екатеринбурге, Перми и Уфе. По словам Андрея, работа на заводе неплохая, но монотонная - и в какой-то момент он, проработавший на нем с 18 до 25 лет, почувствовал выгорание и захотел сменить деятельность - его всегда интересовало что-то связанное с маркетингом. На платформе "Авито", по словам Воронова, шикарные условия для продвижения бизнеса.





"На "Авито", по сравнению с другими площадками очень дешевый лид (потенциальный покупатель - примеч. ред.). У нас выходит где-то 200 - 250 рублей с трех городов. Это очень дешево. На других площадках цена составляет 1000 - 1500 рублей, где-то до трех тысяч доходило. Много строительных компаний, частников там ищут материалы. Люди доверяют "Авито". Молодым предпринимателям, которые находятся в выборе площадке советую не бояться заходить. "Авито" - классный инструмент, когда зайдете на площадку с первого дня получите персонального менеджера, который окажет полное сопровождение новичкам. Можно начинать даже если у вас микробизнес, например, по пошиву кукол - порог входа очень низкий. Можно не оплачивать продвижение - сделать красивое объявление, хорошую фотографию, описание с душой - и оно выстрелит. "Авито" все равно даст вам получить просмотры, это не та площадка, где тебя не заметят, если ты без денег", - заявил Андрей Воронов.

На конференции также были представлены новые инструменты для бизнеса, включая систему аналитики в реальном времени и расширенные возможности управления репутацией. Как отметили организаторы, следующие мероприятия "По делу" могут пройти в других регионах-лидерах, что соответствует стратегии компании по развитию digital-инфраструктуры по всей России.

По данным аналитиков платформы, оборот онлайн-торговли в 2025 году превысит 13 триллионов рублей, при этом сохраняется устойчивый тренд на переток покупателей из офлайна в онлайн. Особое внимание уделяется развитию искусственного интеллекта для персонализации рекомендаций и автоматизации коммуникаций между продавцами и покупателями.