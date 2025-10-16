Игорь Бабушкин вручил отличившимся специалистам АПК Астраханской области федеральные и региональные награды

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – это праздник, который объединяет тысячи астраханцев, обеспечивающих продовольственную безопасность региона и всей страны.

Губернатор Игорь Бабушкин вручил отличившимся специалистам агропромышленного комплекса федеральные и региональные награды.

"Больше полутора млн тонн овощей уже собрали астраханские аграрии. По предварительным данным, общий объем валовой сельскохозяйственной продукции в текущем году превысит 75 млрд рублей", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор.

Сельскохозяйственное производство — одна из основных отраслей экономики Астраханской области. Здесь выводят новые сорта сельскохозяйственных культур, модернизируют технологии, строят заводы, развивают фермерство.

На протяжении нескольких лет регион занимает лидирующие позиции в России по производству овощей. Например, более 70% томатов в стране выращивается именно в Астраханской области. А объемы переработки за последние пять лет увеличились в 8,5 раз. Также в регионе растут объемы производства мяса, молока и аквакультуры. Успешно реализуются крупные инвестиционные проекты в АПК, в том числе шесть проектов со статусом «особо важный».

«Мы стремимся к тому, чтобы наши сельскохозяйственные предприятия росли и расширялись. Поэтому мы всегда готовы оперативно реагировать на любые запросы. В этом году на поддержку местных аграриев выделено более 1 млрд рублей», — отметил губернатор Игорь Бабушкин.

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на ограничения и западные санкции, агропромышленная отрасль региона уверенно развивается.