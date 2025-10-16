16 Октября 2025
Здравоохранение Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Астраханская ОДКБ имени Н.Н. Силищевой 65 лет оказывает медпомощь юным жителям региона

20 отделений, 200 врачей, 7 тысяч операций в год: Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой вот уже 65 лет сохраняет здоровье маленьким астраханцам, написал в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Это медицинское учреждение круглосуточно обеспечивает полный цикл медпомощи детям с рождения и до 18 лет. Общее количество обращений ежегодно превышает 160 тысяч.

В больнице два десятка отделений разного профиля, большинство осуществляют высокотехнологичную медицинскую помощь. В год специалисты проводят тысячи операций, в том числе уникальные. По ряду из них учреждение занимает лидирующие места в стране.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Больница активно развивается. За последние годы в клинике провели реконструкцию реабилитационного блока. Закуплено новое оборудование для скорейшего восстановления ребят после операций. Помимо этого, открыты паллиативное отделение и региональный детский эндокринный центр.

На базе структурного подразделения функционирует кардиослужба, которая оказывает поликлиническую, стационарную помощь и проводит диагностику профильным детям.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

"Низкий поклон медикам! А маленьким пациентам от всей души желаю здоровья!", - добавил Игорь Бабушкин

