Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп проводят телефонный разговор

Начался телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Павел Зарубин, сославшись на личный разговор с Дмитрием Песковым.

"Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил мне, что прямо сейчас идет разговор президентов России и США", - написал Зарубин.

До этого звонок анонсировали зарубежные СМИ, а после и сам американский президент подтвердил в социальных сетях, что уже разговаривает с Путиным. Он также добавил, что разговор будет долгим, а о теме обсуждения общественности расскажут сами президенты по завершении беседы.

Напомним, что последний телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в ночь на 19 августа.