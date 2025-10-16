16 Октября 2025
Общество Владимирская область
Фото: t.me/avdeev_o_vazhnom

Александр Авдеев сообщил о поручениях, которые он дал по итогам личного приема граждан

Сегодня губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел личный приём жителей Ленинского района в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева и посетил несколько объектов. Об этом глава региона сообщил в своем телеграмм-канале.

(2025)|Фото: t.me/avdeev_o_vazhnom

(2025)|Фото: t.me/avdeev_o_vazhnom

В центре внимания граждан были вопросы работы социальных объектов, дорожного ремонта, обустройства дворов, тротуаров, остановок и движения общественного транспорта.

Так, жители Юрьевца просили установить лавочки в районе ул. Георгиевской и на территории 6-й больницы. Губернатор сообщил, что первые скамейки здесь должны появиться в этом году.

(2025)|Фото: t.me/avdeev_o_vazhnom

Относительно вопроса необходимости автобусного маршрута из Юрьевца в Юго-Западный микрорайон глава региона написал, что городские власти его уже разработали, сейчас набирают водителей.

"На Верхней Дуброве, 32в застройщик ООО «Мегаполис» в этом году завершает строительство дома для граждан – участников долевого строительства, которых подвела компания «ИнтерСтрой Плюс». На решение проблем обманутых дольщиков областной бюджет уже потратил более миллиарда рублей. Обсудили с подрядчиком благоустройство. До конца осени наведут порядок, уложат асфальт", - отметил Александр Авдеев.

(2025)|Фото: t.me/avdeev_o_vazhnom

Также горожане интересовались, когда на пустыре за филармонией будет софрмирована зона отдыха, за которую они голосовали. Глава Владимирской области сообщил, что преобразования здесь начнутся в следующем году за счет ресурсов национального проекта «Инфраструктура для жизни». Александр Авдеев также поддержал предложение жителей о создании в этой локации парковки. Поддерживаю.

(2025)|Фото: t.me/avdeev_o_vazhnom

"По всем вопросам, которые обсуждали, дал поручения. Ряд пожеланий владимирцев можно учесть уже в городском бюджете 2026 года. Он сейчас формируется. Исполнение всех поручений – на контроле", - добавил губернатор Владимирской области.

Теги: александр авдеев, личный прием граждан, социальные объекты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

