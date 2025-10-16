В Астраханской области организована система внеочередной медицинской помощи участникам СВО

В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденной Постановлением Правительства Астраханской области от 30.01.2025 № 41-П, медицинская организация, выбранная участником СВО для получения первичной медико-санитарной помощи, оп, сообщает минздрав региона.

При этом, глава медорганизации выделяет время и дату для приема участников СВО в целях прохождения ими диспансеризации и диспансерного наблюдения с доведением этой информации до Астраханского филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», в том числе в целях организации доезда участника СВО до медицинской организации.

Если участник СВО не сможет прибыть ,то медицинская организация организует выезд медицинской бригады со всем необходимым оснащением.

В течение месяца после получения медицинской организацией информации о прибытии участника СВО в Астраханскую область ему организуется проведение диспансеризации.

Также для участников СВО в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области, в рамках «Суббот для здоровья» проводятся профилактические осмотры, диспансеризация, оценка репродуктивного здоровья, медико-психологическая помощь. При наличии показаний специализированная медицинская помощь предоставляется участнику СВО согласно порядкам, клиническим рекомендациям и во внеочередном порядке. Также участникам СВО предоставляется санаторно-курортное лечение, медицинская реабилитация в соответствии с Постановлением Правительства РФ.

На территории Астраханской области функционируют 13 кабинетов медико-психологической помощи и 23 кабинета медико-психологического консультирования во всех городских поликлиниках, а также во всех районных больницах, где оказывается психологическая помощь участникам СВО.

С июля 2023 года при филиале АО ГФ «Защитники Отечества» организована ежедневная работа кабинета психологической помощи, в котором психологи оказывают помощь участникам СВО. Организована работа круглосуточного телефона психологической помощи. С июля 2024 года работает единый круглосуточный федеральный телеграм-чат медицинской психологической поддержки для семей воинов Отечества и участников СВО. В чате команда квалифицированных государственных медицинских психологов, в том числе 8 психологов медицинской организации, подведомственной министерству здравоохранения Астраханской области, консультирует по различным тревожным состояниям участников СВО.