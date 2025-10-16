Уже около 4 млрд рублей направлено в Астраханской области на социальную поддержку участников СВО в 2025 году

Такие данные прозвучали на заседании регионального правительства, которое провел вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев. Всего с начала СВО из регионального бюджета на эти цели выделено более 7,8 млрд рублей.

В Астраханской области комплекс мер включает более 70 мер соцподдержки участников СВО и членов их семей. Этот вопрос лично контролирует губернатор Игорь Бабушкин.



Министр социального развития и труда Астраханской области Антон Гудименко доложил, что участники СВО и их семьи обеспечиваются выплатами, включая единовременную в размере 1,6 млн рублей.

Также военнослужащие и их семьи имеют право на получение земельных участков, льготы по транспортному налогу, помощь в газификации жилья и полный спектр бесплатной юридической помощи. По распоряжению губернатора Игоря Бабушкина для участников СВО и членов их семей организовано бесплатное посещение учреждений культуры и спортивных секций, предоставление медико-социальной реабилитации, а также обеспечен приоритет при получении господдержки в сельском хозяйстве и содействие в трудоустройстве.

Еще одним вопросом заседания правительство стали итоги летней оздоровительной кампании. Министр образования и науки Астраханской области Мария Шалак сообщила, что в летней оздоровительной кампании 2025 года работало 188 летних лагерей. Это позволило принять более 17 тысяч ребят, что на 2 тысячи человек больше по сравнению с прошлым годом. Во всех муниципальных образованиях области были созданы условия для отдыха и оздоровления детей.

Также юные астраханцы прошли программы оздоровления в местных оздоровительных лагерях и санаториях Краснодарского края. Особый приоритет – детям участников СВО, из многодетных семей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, за счет средств регионального бюджета летний отдых в Астраханской области и Краснодарском крае организовали для 496 детей из Кременского муниципального округа ЛНР.