Уже около 4 млрд рублей направлено в Астраханской области на социальную поддержку участников СВО в 2025 году

16 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Уже около 4 млрд рублей направлено в Астраханской области на социальную поддержку участников СВО в 2025 году

Такие данные прозвучали на заседании регионального правительства, которое провел вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев. Всего с начала СВО из регионального бюджета на эти цели выделено более 7,8 млрд рублей.

В Астраханской области комплекс мер включает более 70 мер соцподдержки участников СВО и членов их семей. Этот вопрос лично контролирует губернатор Игорь Бабушкин.

Министр социального развития и труда Астраханской области Антон Гудименко доложил, что участники СВО и их семьи обеспечиваются выплатами, включая единовременную в размере 1,6 млн рублей.

Нашивка с буквой Z и триколором на одном из стендов форума "Патриоты Урала" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

Также военнослужащие и их семьи имеют право на получение земельных участков, льготы по транспортному налогу, помощь в газификации жилья и полный спектр бесплатной юридической помощи. По распоряжению губернатора Игоря Бабушкина для участников СВО и членов их семей организовано бесплатное посещение учреждений культуры и спортивных секций, предоставление медико-социальной реабилитации, а также обеспечен приоритет при получении господдержки в сельском хозяйстве и содействие в трудоустройстве.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Еще одним вопросом заседания правительство стали итоги летней оздоровительной кампании. Министр образования и науки Астраханской области Мария Шалак сообщила, что в летней оздоровительной кампании 2025 года работало 188 летних лагерей. Это позволило принять более 17 тысяч ребят, что на 2 тысячи человек больше по сравнению с прошлым годом. Во всех муниципальных образованиях области были созданы условия для отдыха и оздоровления детей.

Также юные астраханцы прошли программы оздоровления в местных оздоровительных лагерях и санаториях Краснодарского края. Особый приоритет – детям участников СВО, из многодетных семей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, за счет средств регионального бюджета летний отдых в Астраханской области и Краснодарском крае организовали для 496 детей из Кременского муниципального округа ЛНР.

Теги: соцподдержка, участники сво, оздоровительная кампания, игорь бабушкин


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети