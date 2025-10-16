16 Октября 2025
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье прокуратура заставила организацию возместить ущерб нанесенный незаконной добычей полезных ископаемых

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе надзорной деятельности выявила факт незаконной добычи полезных ископаемых на территории региона, в результате чего недрам причинен вред в размере более 9 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

По факту осуществления деятельности с нарушением закона руководителю коммерческой организации, а также в министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края внесены представления.

Материалы прокурорской проверки также направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Впоследствии уголовное дело, возбужденное по п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ, на стадии рассмотрения судом было прекращено по нереабилитирующим основаниям. Принятые меры реагирования позволили добиться инициирования взыскания с организации причиненного недрам вреда.

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковое заявление Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края и обязал недропользователя возместить в бюджет более 9 млн рублей.

После вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет проконтролировано.

Теги: недра, ущерб, добыча полезных ископаемых


