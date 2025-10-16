"Утопил кота и угрожал". В Каменске-Уральском брат оказался на скамье подсудимых в попытках защитить сестру

В Каменске-Уральском вынесли приговор местному жителю, который пытался защитить свою сестру от домашнего насилия. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Установлено, что в ноябре прошлого года Вячеславу пришло тревожное сообщение от сестры. Она показала, что неадекватный сожитель прислал ей фото утопленного кота и сообщения с угрозами в ее адрес. Тогда брат решил заступиться, договорился с парнем сестры о встрече и уже на месте избил руками и ногами.

Пострадавшего госпитализировали. Комиссия заключила, что был причинен тяжкий вред его здоровью, опасный для жизни.

Сразу после этого в отношении Вячеслава возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ, по которой, впоследствии, признали виновным, назначив наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда не вступил в законную силу.

Что касается истории с животным, достоверно о судьбе кота ничего не известно. Сам мужчина на суде утверждал, что фото мертвого животного он не отправлял, а кот жив, но только куда-то убежал. Материалы о привлечении потерпевшего к ответственности за жестокое обращение с животными в суд также не поступали.