Многодетные свердловчане победили во всероссийском конкурсе "Семья года"

Многодетная семья Денисовых из деревни Артемейкова Ачитского муниципального округа стала победителем всероссийского конкурса "Семья года". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Уральцы стали одной из 14 семей, победивших в номинации "Сельская семья". Отец семейства Иван в прошлом участвовал в СВО, а сейчас работает пожарным. Мать Виктория трудится в школе заместителем директора по воспитательной работе. Она активно занимается патриотическим и гражданским воспитанием учеников.

Всего в семье Денисовых четверо детей. Старшая дочь является победительницей всероссийской олимпиады "Умники России", проявляет себя в вокале, рукоделии и науке. Средний сын также активный участник конкурсов, увлекается конструированием, музыкой и рисунком. Младший сын интересуется спортом и творчеством, а годовалая дочь уже активно участвует в семейных конкурсах и мероприятиях.

Всего победителями юбилейного десятого конкурса стали 89 семей по шести номинациям. Среди них "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья", "Семья – хранитель традиций" и "Семья защитника Отечества".